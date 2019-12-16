Екс-прокурор Кулик зібрався на роботу в СБУ, - Лещенко

Колишній прокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в Службу безпеки України. Про це в понеділок повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, його документи вже передані у відділ кадрів спецслужби. При цьому Кулик збирається зайняти пост заступника у Головному слідчому управлінні СБУ.

Як зазначає Лещенко, Кулику в цьому питанні протегує олігарх Ігор Коломойський, якому він допоміг у справі його колишнього партнера Вадима Шульмана.

"Тим часом, справи Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ після того, як ГПУ втратила функцій слідства, а передає їх в СБУ. За Кулика "тягне мазу" Ігор Коломойський, якому Кулик допоміг у "питанні Шульмана" - колишній партнер Коломойського Вадим Шульман дав проти нього свідчення у ФБР, а Кулик вписав Шульмана в злочинну організацію Януковича і пред'явив йому підозра в тому, що Шульман відмивав гроші... через рахунки Коломойського. Атакуючи Шульмана, Коломойський намагається вирішити свої проблемні питання в США", - пише Лещенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з Куликом прилетів говорити Джуліані.

Журналіст заявив, що Костянтин Кулик призначений начальником слідства в СБУ. Раніше Генеральна прокуратура повідомила про намір звільнити прокурора Костянтина Кулика.

Прокурор не з'явився на переатестацію прокурорів 24 жовтня.