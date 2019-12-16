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16 грудня 2019, понеділок, 09:49 14
Фінанси 2019-12-16T09:52:32+02:00
Українські Новини
Долар на початку тижня оновив свій антирекорд

Долар на початку тижня оновив свій антирекорд

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,11 коп. до 25,8585 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,07 коп. до 26,3326 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,3030 23,6094 25,8585 26,3326 3,38 3,84
Максимальний 23,4500 24,0000 26,0000 26,6500 3,68 5,00
Мінімальний 23,0000 23,4800 25,0000 26,1500 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

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