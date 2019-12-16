Зеленский улетел в Азербайджан с официальным визитом

Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря осуществит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в ​​приоритетных сферах.

Отмечается, что Президенты примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Как сообщали Українськi Новини, 26-27 ноября Владимир Зеленский посетил Эстонию. Также Президент посетил Латвию в октябре.