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15 декабря 2019, воскресенье, 23:20 135
Политика 2019-12-15T23:45:01+02:00
Українські Новини
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море

Таня Войтюк
Черное море, Американский эсминец, Босфор, ВМФ
Ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71. Twitter/YorukIsik
Ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71. Twitter/YorukIsik

После того, как в октябре в рамках усиления патрулирования военно-морского флота США в экваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец с "Томагавками", сегодня, 15 декабря, ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71 пересек Босфор с Дарданеллами и, таким образом, вышел в Черное море.

Об этом сообщает издание "Думская".

По информации, длина корабля составляет 154 метра, ширина - 20 м, осадка - 9,3 м. В состав экипажа входит 337 человек. До скорости 32 узлов корабль разгоняется за счет четырех газотурбинных установок мощностью 108 000 лошадиных сил.

Судно имеет ракетное и артиллерийское вооружение, в том числе противокорабельные ракеты "Гарпун". Кроме того, на борту есть 90 шахтных пусковых установок для запуска  ракет "Томагавк".

Эсминец вышел в Черное море не в первый раз. "Дебют" состоялся в 2016 году, когда он прибыл в Одессу, чтобы участвовать в учениях Sea Breeze. В этом году корабль побывал в румынской Констанце и болгарской Варне.

Twitter/YorukIsikРакетный эсминец от США USS Ross DDG 71. Twitter/YorukIsik

Как сообщали Українські Новини, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Перед этим Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря. Тем временем, 8 августа, американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север к Черному морю, чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам по НАТО в регионе.

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