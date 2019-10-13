Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря

Американский ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря, в рамках усиления патрулирования военно-морского флота США в напряженном регионе. Об этом сообщила американская военная газета Stars and stripes, пишет 112.ua.

"Это обычное развертывание… демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашу приверженность союзникам и партнерам по НАТО на Черном море", - сказала командующий 6-м флотом, вице-адмирал Лиза Франкетти.

Эскадренный миноносец класса Arleigh Burke USS Porter прибыл в Черное море

во второй раз за много месяцев. Это уже седьмой военный корабль, который США направляют в данный регион в этом году, в качестве ответных мер на агрессивные действия РФ против Украины.

Несколько российских боевых кораблей - фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" с крылатыми ракетами "Калибр" – ведут наблюдение за маршрутом американского корабля, сообщает "Интерфакс".

Военно-морской флот и НАТО увеличили свое военно-морское присутствие в Черном море после того, как Россия вторглась в Крым и аннексировала его из Украины в 2014 году.

США усилили морское патрулирование в регионе после того, как российский флот захватил три украинских судна и 24 моряков в Керченском проливе в прошлом году. Эти моряки были освобождены в сентябре - после почти девяти месяцев тюремного заключения - в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

Почти все страны, граничащие с Черным морем, являются союзниками США или странами-партнерами, но Россия сохраняет территориальное отношение к морю отчасти потому, что бывший Советский Союз контролировал большинство этих стран во время холодной войны.

Ракетный эсминец USS "Porter" (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" ("Arleigh Burke") ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Как сообщали Українські Новини, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Перед этим Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря. Тем временем, 8 августа, американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север к Черному морю, чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам по НАТО в регионе.