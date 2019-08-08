В Черное море направляется американский ракетный эсминец

Сегодня, 8 августа, американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север к Черному морю, чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам по НАТО в регионе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что это шестой раз, когда американский корабль посещает Черное море с начала 2019 года. Последним кораблем, который посетил Черное море, был USS ​​Carney в июле. Во время пребывания в Черном море USS Carney участвовал в совместном учении США и Украины Sea Breeze 2019, в котором приняли участие 19 стран для 19-й итерации учений.

"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для стабильности в регионе", - сказала вице-адмирал Лиза М. Франчетти, командующий 6-м флотом США.

Как сообщали Українські Новини, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Перед этим Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.