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  • Адвокат Трампа анонсирует публикацию "доказательств" после поездки в Киев
15 декабря 2019, воскресенье, 21:26 136
Америка 2019-12-15T21:27:26+02:00
Українські Новини
Адвокат Трампа анонсирует публикацию "доказательств" после поездки в Киев

Адвокат Трампа анонсирует публикацию "доказательств" после поездки в Киев

Таня Войтюк
Рудольф Джулиани, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Рудольф Джулиани. Twitter/Руди Джулиани
Рудольф Джулиани. Twitter/Руди Джулиани

Сегодня, 15 декабря, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который вернулся в США после поездки в Киев и встречи с генпрокурором Виктором Шокиным, написал в своем Twitter, что следующая его публикация будет содержать "некоторые доказательства".

Об этом сообщает "Страна".

Судя по всему речь идет о так называемом Украинагейте (вмешательстве Украины в выборы в США и коррупции Байдена), расследованием которого и занимался Джулиани в Киеве.

"В своем следующем твите я поделюсь некоторыми доказательствами, которые я заполучил в результате сотен часов исследований. Включите уведомления и оставайтесь на связи", - написал Джулиани.

Напомним, в Украину адвокат Трампа прилетел 4 декабря, а улетел через два дня. В последний день Джулиани обнародовал в Твиттере краткие итоги своей поездки в Украину.

Как сообщали Українські Новини, посольство США не комментирует информацию о пребывании в четверг адвоката Трампа Джулиани в Украине.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на украинского Президента Владимира Зеленского.

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