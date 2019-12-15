Адвокат Трампа анонсирует публикацию "доказательств" после поездки в Киев

Сегодня, 15 декабря, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который вернулся в США после поездки в Киев и встречи с генпрокурором Виктором Шокиным, написал в своем Twitter, что следующая его публикация будет содержать "некоторые доказательства".

Об этом сообщает "Страна".

Судя по всему речь идет о так называемом Украинагейте (вмешательстве Украины в выборы в США и коррупции Байдена), расследованием которого и занимался Джулиани в Киеве.

"В своем следующем твите я поделюсь некоторыми доказательствами, которые я заполучил в результате сотен часов исследований. Включите уведомления и оставайтесь на связи", - написал Джулиани.

Напомним, в Украину адвокат Трампа прилетел 4 декабря, а улетел через два дня. В последний день Джулиани обнародовал в Твиттере краткие итоги своей поездки в Украину.

Как сообщали Українські Новини, посольство США не комментирует информацию о пребывании в четверг адвоката Трампа Джулиани в Украине.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на украинского Президента Владимира Зеленского.