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15 грудня 2019, неділя, 21:26 6
Америка 2019-12-15T22:30:02+02:00
Українські Новини
Адвокат Трампа анонсує публікацію "доказів" після поїздки в Київ

Адвокат Трампа анонсує публікацію "доказів" після поїздки в Київ

Таня Войтюк
Рудольф Джуліані, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Рудольф Джуліані. Twitter/Руді Джуліані
Рудольф Джуліані. Twitter/Руді Джуліані

Сьогодні, 15 грудня, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який повернувся в США після поїздки в Київ і зустрічі з генпрокурором Віктором Шокіним, написав у своєму Twitter, що наступна його публікація буде містити "деякі докази".

Про це повідомляє "Країна".

Судячи з усього, мова йде про так зване "Українагейте" (втручання України у вибори в США і корупції Байдена), розслідуванням якого і займався Джуліані в Києві.

"У наступному своєму твіті я поділюся деякими доказами, які я отримав в результаті сотень годин досліджень. Увімкніть повідомлення і залишайтеся на зв'язку", - написав Джуліані.

Нагадаємо, в Україну адвокат Трампа прилетів 4 грудня, а полетів через два дні. В останній день Джуліані оприлюднив у Твіттері короткі підсумки своєї поїздки в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментує інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні.

Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на українського Президента Володимира Зеленського.

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