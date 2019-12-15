Гранатометному обстрілу на Донбасі тривають: є постраждалі

З початком збройного конфлікту на Донбасі загинуло близько 3,3 тисяч громадян, а в неділю, 14 грудня, бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), через що 1 український військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини. Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Всі 6 обстрілу українська сторона зафіксувала в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Обстріли були у населених пунктах Луганське, Кримське, Хутір Вільний, Світлодарськ та Зайцево. В результаті обстрілу противником 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 14 грудня, 1 військовий загинув і 2 поранені. Також Організація Об'єднаний Націй оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.