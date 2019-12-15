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15 грудня 2019, неділя, 20:17 6
Силові структури 2019-12-15T21:15:02+02:00
Українські Новини
Гранатометному обстрілу на Донбасі тривають: є постраждалі

Гранатометному обстрілу на Донбасі тривають: є постраждалі

Таня Войтюк
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Поранені в зоні ООС, Бойовики
Військові дії на Донбасі. Танк. Фото: Facebook/ОНС
Військові дії на Донбасі. Танк. Фото: Facebook/ОНС

З початком збройного конфлікту на Донбасі загинуло близько 3,3 тисяч громадян, а в неділю, 14 грудня, бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), через що 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Всі 6 обстрілу українська сторона зафіксувала в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Обстріли були у населених пунктах Луганське, Кримське, Хутір Вільний, Світлодарськ та Зайцево. В результаті обстрілу противником 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 14 грудня, 1 військовий загинув і 2 поранені.

Також Організація Об'єднаний Націй оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

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