Гранатометному обстрілу на Донбасі тривають: є постраждалі

Військові дії на Донбасі. Танк. Фото: Facebook/ОНС

Військові дії на Донбасі. Танк. Фото: Facebook/ОНС

З початком збройного конфлікту на Донбасі загинуло близько 3,3 тисяч громадян, а в неділю, 14 грудня, бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), через що 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Всі 6 обстрілу українська сторона зафіксувала в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Обстріли були у населених пунктах Луганське, Кримське, Хутір Вільний, Світлодарськ та Зайцево. В результаті обстрілу противником 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 14 грудня, 1 військовий загинув і 2 поранені.

Також Організація Об'єднаний Націй оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.