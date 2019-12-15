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15 декабря 2019, воскресенье, 18:53 31
Технологии 2019-12-15T18:54:56+02:00
Українські Новини
ТОП-10 самых удачных гаджетов последнего десятилетия по версии Time

ТОП-10 самых удачных гаджетов последнего десятилетия по версии Time

Валерия Назаренко
журнал Time, Технологии, Гаджеты, Apple
Гаджеты. Фото: pixabay
Гаджеты. Фото: pixabay

Журнал Time, который разместил Президента Владимира Зеленского на новой обложке, озвучил на своем сайте список 10 наиболее удачных гаджетов последнего десятилетия, передает "Страна".

Первое место занял iPad от Apple - планшет, который пошатнул необходимость ноутбуков на рынке технологий в 2010 году.

На втором месте – электрокар Tesla Model S, который был представлен в 2012 году Илоном Маском.

Также вошел в список миниатюрный компьютер Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), беспилотник DJI Phantom (2013) и колонка Amazon Echo (2014).

На восьмом и девятом местах часы Apple Watch, представленные в 2015 году, и наушники Apple AirPods, которые увидели свет в 2016 году соответственно.

На девятом и десятом местам Time добавил в свой рейтинг игровую приставку Nintendo Switch (2017) и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox (2018).


Как сообщали Українські Новини, Маск представил электропикап Cybertruck от Tesla. 

Ранее в Индонезии детям выдали птенцов, чтобы спасти от интернет-зависимости.

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