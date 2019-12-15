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15 грудня 2019, неділя, 17:25 7
Суспільство 2019-12-15T17:26:42+02:00
Українські Новини
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення

В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення

Валерия Назаренко
Державна служба статистики, Пробний перепис населення, Перепис населення
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

В Україні розпочався другий раунд пробного перепису населення, який проводять у двох районах Київської області. Про це повідомляє Державна служба статистики в Facebook.

Другий етап пробного перепису населення у Оболонському районі Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді проходитиме з 14 по 23 грудня 2019 року.


Впродовж даного періоду жителі цих районів можуть надати інформацію переписувачу, який прийде за адресою, або ж самостійно відвідати переписне відділення. У Держстаті наголосили, що персональні дані громадян, отримані в ході перепису, не будуть розголошуватися, а використовуватимуться лише у статистичних цілях.

Пробний перепис населення - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, перепис населення хочуть провести у листопаді-грудні 2020 року.

Також повідомлялося, що для перепису населення хочуть використовувати дані мобільних операторів.

Тим часом, що будуть питати та як не потрапити на шахраїв.

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