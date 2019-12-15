В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення

В Україні розпочався другий раунд пробного перепису населення, який проводять у двох районах Київської області. Про це повідомляє Державна служба статистики в Facebook.

Другий етап пробного перепису населення у Оболонському районі Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді проходитиме з 14 по 23 грудня 2019 року.



Впродовж даного періоду жителі цих районів можуть надати інформацію переписувачу, який прийде за адресою, або ж самостійно відвідати переписне відділення. У Держстаті наголосили, що персональні дані громадян, отримані в ході перепису, не будуть розголошуватися, а використовуватимуться лише у статистичних цілях.



Пробний перепис населення - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.



Як повідомляли Українські Новини, перепис населення хочуть провести у листопаді-грудні 2020 року.



Також повідомлялося, що для перепису населення хочуть використовувати дані мобільних операторів.



Тим часом, що будуть питати та як не потрапити на шахраїв.