подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 декабря 2019, вторник, 12:53 397
Кабмин 2019-12-03T13:30:33+02:00
Українські Новини
Для переписи населения хотят использовать данные мобильных операторов

Для переписи населения хотят использовать данные мобильных операторов

Дмитрий Дубилет, мобильные операторы, Электронная перепись населения, Перепись населения
Мобильные. Фото: thairath.co.th
Мобильные. Фото: thairath.co.th

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает нецелесообразным проводить традиционную перепись населения.

Об этом он сказал 2 декабря вечером в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Традиционная перепись имеет очень большую погрешность: 10-20% людей не открывают двери, те, кто открывает двери - интервью делается не точно... Когда мы все это проанализировали - с одной стороны, очень дорого, с другой - очень некачественно, мы начали искать ответ, как это можно сделать более эффективно", - сказал Дубилет.

Он отметил, что традиционная перепись предполагала оснастить около 100 тыс. переписчиков планшетами для анкетирования граждан при обходе квартир, однако около 20% людей не открывают двери (кого-то нет дома, кто-то в отъезде, кто-то боится открывать двери).

Кроме того, он прогнозирует, что так как перепись планировалось проводить зимой, у переписчиков будет соблазн вместо обхода квартир самостоятельно заполнять фиктивные анкеты.

Дубилет сказал, что знает о мнении директора Института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Эллы Либановой, которая выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной, но оно его не переубедило.

Он подчеркнул, что перепись населения нужна в первую очередь для принятия эффективных управленческих решений и, поговорив с министрами и руководителями госорганов, его команда пришла к выводу, что можно значительно сэкономить деньги на переписи и упростить получение нужной информации.

"Мы делаем перепись населения, но делаем это по правилам ХХI века, а не так, как это было при татаро-монголах. Мы называем это "электронная перепись населения". Она позволит достаточно точно ответить на ключевые вопросы, которые есть перед населением Украины. А дальше посмотрим. Если увидим, что какой-то информации не хватает, можно всегда точечные социологические исследования заказать, можно какие-то рыночные исследования заказывать", - сказал министр.

Он отметил, что его команда решила для переписи применить методологию, используемую в западных странах: использовать информацию операторов мобильной связи с проведением калибрирующих соцопросов.

По его словам, его команда уже опросила около 31 тыс. домохозяйств и получила достаточно репрезентативную информацию, позволяющую выяснить сколько в среднем сим-карт у разных групп населения (по возрасту, полу, регионам).

Далее эта информация будет дополнена из госреестров, в частности новорожденных детей и пенсионеров.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря.

Тем временем директор института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Элла Либанова выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной.

При этом Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020. 

 

Больше новостей о: Дмитрий Дубилет мобильные операторы Электронная перепись населения Перепись населения

Архив
Новости
Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании отделения полиции во Львове 13:26
Дмитрий Кулеба напомнил депутатам о необходимости согласования энергетических законопроектов с Еврокомиссией 13:21 Документ
В Винницкой области кот сел на голову ребенку в коляске и задушил его 13:15
СБУ объявила в розыск Цемаха 13:15
Для переписи населения хотят использовать данные мобильных операторов 12:53
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok