Для переписи населения хотят использовать данные мобильных операторов

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает нецелесообразным проводить традиционную перепись населения.

Об этом он сказал 2 декабря вечером в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Традиционная перепись имеет очень большую погрешность: 10-20% людей не открывают двери, те, кто открывает двери - интервью делается не точно... Когда мы все это проанализировали - с одной стороны, очень дорого, с другой - очень некачественно, мы начали искать ответ, как это можно сделать более эффективно", - сказал Дубилет.

Он отметил, что традиционная перепись предполагала оснастить около 100 тыс. переписчиков планшетами для анкетирования граждан при обходе квартир, однако около 20% людей не открывают двери (кого-то нет дома, кто-то в отъезде, кто-то боится открывать двери).

Кроме того, он прогнозирует, что так как перепись планировалось проводить зимой, у переписчиков будет соблазн вместо обхода квартир самостоятельно заполнять фиктивные анкеты.

Дубилет сказал, что знает о мнении директора Института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Эллы Либановой, которая выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной, но оно его не переубедило.

Он подчеркнул, что перепись населения нужна в первую очередь для принятия эффективных управленческих решений и, поговорив с министрами и руководителями госорганов, его команда пришла к выводу, что можно значительно сэкономить деньги на переписи и упростить получение нужной информации.

"Мы делаем перепись населения, но делаем это по правилам ХХI века, а не так, как это было при татаро-монголах. Мы называем это "электронная перепись населения". Она позволит достаточно точно ответить на ключевые вопросы, которые есть перед населением Украины. А дальше посмотрим. Если увидим, что какой-то информации не хватает, можно всегда точечные социологические исследования заказать, можно какие-то рыночные исследования заказывать", - сказал министр.

Он отметил, что его команда решила для переписи применить методологию, используемую в западных странах: использовать информацию операторов мобильной связи с проведением калибрирующих соцопросов.

По его словам, его команда уже опросила около 31 тыс. домохозяйств и получила достаточно репрезентативную информацию, позволяющую выяснить сколько в среднем сим-карт у разных групп населения (по возрасту, полу, регионам).

Далее эта информация будет дополнена из госреестров, в частности новорожденных детей и пенсионеров.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря.

Тем временем директор института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Элла Либанова выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной.

При этом Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020.