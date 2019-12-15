Как весной: в понедельник температура в Украине поднимется до +13

В понедельник, 16 декабря, согласно прогнозу погоды, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +6…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -4…+1 градус, днем +1…+6 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градусав, днем +10…+12 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +9…+11 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +3…+10 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +3…+9 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +7…+13 градусов, в Запорожской области +4…+9 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12 градусов. Прогноз погоды на 16 декабря. Карта: Укргидрометцентр Ранее Українські Новини сообщали, что в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт. Кроме того, по предварительным прогнозам погоды синоптиков, Новый год будет без снега и на Рождество будет мороз.