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15 декабря 2019, воскресенье, 06:00 497 Карта
Жизнь 2019-12-15T08:15:01+02:00
Українські Новини
Зальет дождями со снегом и аномально потеплеет: прогноз погоды в Украине на неделю

Зальет дождями со снегом и аномально потеплеет: прогноз погоды в Украине на неделю

Надежда Комендантова
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Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

После снегопадов в первые дни зимы в Украину пришел сухой антициклон. Благодаря этому погода в Украине скорее похожа на осенне-весеннюю. А тем времемем в Европу бушуют циклоны со снегопадами, проливными дождями и ураганными ветрами. Как изменится погода в Украине в ближайшие дни? 

Согласно данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 15 декабря, дожди накроют всю Украину, а на севере, западе и востоке они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем на востоке и в Сумской области столбики термометров покажут плюс 1, а вот на юге воздух прогреется до 8 градусов тепла. В центре от +3 до +7 градусов, в северных областях от +3 до +6 градусов, в восточных от +2 до +6, и на юге от +7 до +12 градусов.

В понедельник, 16 декабря небо прояснеет и в Украине будет преимущественно сухая погода. В то же время будет ветрено, скорость ветра будет достигать до 8 метров в секунду. Днем на востоке и в Сумской области — 3 градуса тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 10. Столбик термометра днем будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне – мороз не ожидается.

Прогноз погоды на 16 декабря от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 16 декабря от Укргидрометцентра.

Во вторник, 17 декабря дожди не прогнозируются, но сстанет еще теплее: на западе страны днем от +9 до +13, в центральной части от +5 до +7, в северных областях от +4 до +7, на востоке от +4 до +6, в южных регионах от +6 до +10 градусов.

Прогноз погоды на 16 декабря от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 17 декабря от Укргидрометцентра.

В среду, 18 декабря погода в Украине будет такой же, как и накануне – по-весеннему тепло и сухо.  Сильно потеплеет в западных областях - до +9... +13, в северных областях температура повысится на пару градусов, в остальных регионах - останется на том же уровне. Осадки до среды включительно маловероятны. В Киеве ожидается +6... +8 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра.

В четверг, 19 декабря, немного похолодает. Днем столбики термомтеров поднимутся до +10, однако ночью будет по-прежнему плюсовая температура. Осадки не ожидаются.

Прогноз погоды на 19 декабря от Укргидрометцентра.Прогноз погоды на 19 декабря от Укргидрометцентра.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь, согласно которому ожидались метели, мороз до -20 и ураганный ветер.

Тем временем, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков. Также синоптики изменили прогноз погоды на конец зимы.

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