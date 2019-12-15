Зальет дождями со снегом и аномально потеплеет: прогноз погоды в Украине на неделю

После снегопадов в первые дни зимы в Украину пришел сухой антициклон. Благодаря этому погода в Украине скорее похожа на осенне-весеннюю. А тем времемем в Европу бушуют циклоны со снегопадами, проливными дождями и ураганными ветрами. Как изменится погода в Украине в ближайшие дни?

Согласно данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 15 декабря, дожди накроют всю Украину, а на севере, западе и востоке они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем на востоке и в Сумской области столбики термометров покажут плюс 1, а вот на юге воздух прогреется до 8 градусов тепла. В центре от +3 до +7 градусов, в северных областях от +3 до +6 градусов, в восточных от +2 до +6, и на юге от +7 до +12 градусов.

В понедельник, 16 декабря небо прояснеет и в Украине будет преимущественно сухая погода. В то же время будет ветрено, скорость ветра будет достигать до 8 метров в секунду. Днем на востоке и в Сумской области — 3 градуса тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 10. Столбик термометра днем будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне – мороз не ожидается.

Прогноз погоды на 16 декабря от Укргидрометцентра.

Во вторник, 17 декабря дожди не прогнозируются, но сстанет еще теплее: на западе страны днем от +9 до +13, в центральной части от +5 до +7, в северных областях от +4 до +7, на востоке от +4 до +6, в южных регионах от +6 до +10 градусов.

Прогноз погоды на 17 декабря от Укргидрометцентра.

В среду, 18 декабря погода в Украине будет такой же, как и накануне – по-весеннему тепло и сухо. Сильно потеплеет в западных областях - до +9... +13, в северных областях температура повысится на пару градусов, в остальных регионах - останется на том же уровне. Осадки до среды включительно маловероятны. В Киеве ожидается +6... +8 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра.

В четверг, 19 декабря, немного похолодает. Днем столбики термомтеров поднимутся до +10, однако ночью будет по-прежнему плюсовая температура. Осадки не ожидаются.

Прогноз погоды на 19 декабря от Укргидрометцентра.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь, согласно которому ожидались метели, мороз до -20 и ураганный ветер.

Тем временем, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков. Также синоптики изменили прогноз погоды на конец зимы.