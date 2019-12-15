Як навесні: у понеділок температура в Україні підніметься до +13

У понеділок, 16 грудня, згідно з прогнозом погоди, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +6...+13 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -4...+1 градус, вдень +1...+6 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +2...+4 градусав, вдень +10...+12 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +9...+11 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +3...+10 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +3...+9 градусів. На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +7...+13 градусів, у Запорізькій області +4...+9 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +8...+13 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +10...+12 градусів. Прогноз погоди на 16 грудня. Карта: Укргідрометцентр Раніше Українські Новини повідомляли, що в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт. Крім того, за попередніми прогнозами погоди синоптиків, Новий рік буде без снігу і на Різдво буде мороз.