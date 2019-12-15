підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
15 грудня 2019, неділя, 21:00 13 Карта
Суспільство 2019-12-15T21:00:02+02:00
Українські Новини
Як навесні: у понеділок температура в Україні підніметься до +13

Як навесні: у понеділок температура в Україні підніметься до +13

Ярина Вацяк
точний прогноз погоди, погода на завтра, погода на понеділок, потепління, погода в Україні, Прогноз погоди, Погода
Погода. Фото: pixabay.сом
Погода. Фото: pixabay.сом

У понеділок, 16 грудня, згідно з прогнозом погоди, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +6...+13 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -4...+1 градус, вдень +1...+6 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +2...+4 градусав, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +3...+10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +3...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +7...+13 градусів, у Запорізькій області +4...+9 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +10...+12 градусів.

Прогноз погоди на 16 грудня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 16 грудня. Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини повідомляли, що в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт. Крім того, за попередніми прогнозами погоди синоптиків, Новий рік буде без снігу і на Різдво буде мороз.

Більше новин про: точний прогноз погоди погода на завтра погода на понеділок потепління погода в Україні Прогноз погоди Погода

Архів
Новини
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
Адвокат Трампа анонсує публікацію "доказів" після поїздки в Київ 21:26
Як навесні: у понеділок температура в Україні підніметься до +13 21:00 Карта
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
Гранатометному обстрілу на Донбасі тривають: є постраждалі 20:17
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Популярний лоукостер припинить польоти в Україну за трьома маршрутами: подробиці 16:25
У Миколаєві померли два далекобійники, ще трьох госпіталізовано 12:17
У Фінляндію більшість трудових мігрантів приїхали з України 23:29
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ 11:45
Замах на вбивство Соболєва: Нацполіція засекретила інформацію про замовників 09:15 Документ
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok