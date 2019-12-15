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15 декабря 2019, воскресенье, 12:51 960
Транспорт 2019-12-15T13:45:11+02:00
Українські Новини
На Новый год запустили дополнительный поезд из Киева в три страны

На Новый год запустили дополнительный поезд из Киева в три страны

Ярина Вацяк
Минск, Рига, Вильнюс, Поезд, Укрзализныця, Билеты на поезда

Акционерное общество "Укрзализныця", которое увеличила срок предварительной покупки билетов,  назначило дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" №32/31 "Киев - Минск - Вильнюс - Рига" на период зимних праздников.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" по согласованию соответствующих железнодорожных администраций назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск- Вильнюс- Рига. Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря", - говорится в нем.

Согласно сообщению, поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года, за это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Как сообщали Українськi Новини, стал известен график движения поездов на 2019-2020 год. Несколько поездов изменили свои маршруты следования и для нескольких направлений компания предусмотрела продолжение маршрутов.

Тем временем "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.

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