На Новый год запустили дополнительный поезд из Киева в три страны

Акционерное общество "Укрзализныця", которое увеличила срок предварительной покупки билетов, назначило дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" №32/31 "Киев - Минск - Вильнюс - Рига" на период зимних праздников.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" по согласованию соответствующих железнодорожных администраций назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск- Вильнюс- Рига. Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря", - говорится в нем.

Согласно сообщению, поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года, за это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Как сообщали Українськi Новини, стал известен график движения поездов на 2019-2020 год. Несколько поездов изменили свои маршруты следования и для нескольких направлений компания предусмотрела продолжение маршрутов.

Тем временем "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.