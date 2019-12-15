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  • Співробітники СБУ вилучили камери з місця вбивства Шеремета та повернули без інформації, - Портнов
15 грудня 2019, неділя, 11:35 21
Політика 2019-12-15T12:45:02+02:00
Українські Новини
Співробітники СБУ вилучили камери з місця вбивства Шеремета та повернули без інформації, - Портнов

Співробітники СБУ вилучили камери з місця вбивства Шеремета та повернули без інформації, - Портнов

Ярина Вацяк
Андрій Портнов, СБУ, Василь Грицак, Камери спостереження, Вбивство Шеремета
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили відеокамери в районі вбивства журналіста Павла Шеремета та повернули без інформації.

Про це Портнов написала у своєму Telegram-каналі.

"Шановні журналісти, інформую, що у справі Павла Шеремета, працівники Департаменту захисту національної державності (департамент Т СБУ) в період правління Василя Грицака вилучили сервера відеокамер в районі вибуху журналіста і пізніше повернули їх власникам вже повністю стертими, відформатованими, а в деяких випадках і заміненими на нові", - написав він.

Також він зазначив, що слідство має докази про співпрацю та офіційну агентурну роботу в департаменті Т СБУ трьох затриманих підозрюваних у вбивстві журналіста.

"Для того, щоб розібратися, хто замовник цього злочину, крім тієї роботи, яку веде поліція, необхідно провести ще і невідкладні слідчі дії СБУ, вилучити агентурні справи фігурантів і провести обшуки в цьому департаменті СБУ і у всіх, хто відповідав за зіткнення з розслідуванням цього злочину у часи Порошенка", - написав Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва заарештував без права внесення застави підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Кузьменку. Крім того, арештований підозрюваний Андрій Антоненко.

Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенкыв ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугар.

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