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  • Сотрудники СБУ изъяли камеры из места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов
15 декабря 2019, воскресенье, 11:35 1868
Политика 2019-12-15T12:00:02+02:00
Українські Новини
Сотрудники СБУ изъяли камеры из места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов

Сотрудники СБУ изъяли камеры из места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов

Ярина Вацяк
Василий Грицак, СБУ, Камеры наблюдения, Андрей Портнов, Павел Шеремета, Убийство Павла Шеремета
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли видеокамеры в районе убийства журналиста Павла Шеремета и вернули без информации.

Об этом Портнов написала в своем Telegram-канале.

"Уважаемые журналисты, информирую, что по делу Павла Шеремета, сотрудники Департамента защиты национальной государственности (департамент Т СБУ) в период правления Василия Грицака изъяли сервера видеокамер в районе взрыва журналиста и позже вернули их владельцам уже полностью стертыми, отформатированными, а в некоторых случаях и замененными на новые", - написал он.

Также он отметил, что следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трех задержанных подозреваемых в убийстве журналиста.

"Для того, чтобы разобраться, кто заказчик этого преступления, кроме той работы, которую ведет полиция, необходимо провести еще и неотложные следственные действия в СБУ, изъять агентурные дела фигурантов и провести обыски в этом департаменте СБУ и у всех, кто отвечал за соприкосновение с расследованием этого преступления во времена Порошенко", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал без права внесения залог подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко. Кроме того, арестован подозреваемый Андрей Антоненко.

Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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