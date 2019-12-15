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15 декабря 2019, воскресенье, 11:11 8
Транспорт 2019-12-15T11:16:57+02:00
Українські Новини
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали

Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали

Ярина Вацяк
Запорожье-Стамбул, Turkish Airlines, отмена авиарейсов, Туман, задержка авиарейсов
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

В международном аэропорту "Запорожье" в воскресенье отменены 2 рейса и задерживается 1 из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 08:30 отменены рейсы TK 1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 9:40 и TK 1479 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" с прибытием в 8:45 (оба - авиакомпании Turkish Airlines).

Также задерживается рейс PC 432 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" с прибытием в 11:20 авиакомпании Pegasus Airlines.

Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря из-за сильного тумана в Запорожье отменяли и задерживали рейсы самолетов. В частности, отменен рейс PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05, рейс PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины"  с вылетом в 6:45, рейс TK1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 09:40.

14 декабря аэропорт "Одесса" также отменял рейсы из-за сильного тумана и дождя. Были отменены рейсы из Стамбула (Turkish Airlines) и Катовице (WizzAir).

Ранее опасный туман накрыл Киев, спасатели объявили желтый уровень опасности.

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