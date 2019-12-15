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15 декабря 2019, воскресенье, 10:42 1925
Политика мира 2019-12-15T10:46:50+02:00
Українські Новини
США рассмотрят "адские санкции" против России уже на следующей недели

США рассмотрят "адские санкции" против России уже на следующей недели

Ярина Вацяк
Сирия, Российская оккупация, война на Донбассе, Аннексия Крыма, США-Россия, Санкции против России

Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. На заседании Комитета по международным отношениям Сената должны рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в оригинале - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ "адскими санкциями".

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее "враждебные" действия в Сирии и агрессию против Украины, пишет "Радио Свобода".

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, поддерживающие попытки Кремля "поднять демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и лиц, приближенных к президенту Владимира Путина.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Как ранее анонсировал соавтор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендез, этот новый орган "возглавит дипломатические усилия, связанные с международной киберпреступностью, доступом в Интернет, Интернет-свободой, цифровой экономикой, средствами сдерживания и реакцией на киберугрозы".

11 декабря Комитет по международным отношениям отложил рассмотрение этого законопроекта, хотя принял два связанных с ним документа. Они поощряют страны НАТО диверсифицировать источники энергии, чтобы отказаться от российских газа и нефти, а также обеспечить финансирование в 1 млрд долларов для проектов инфраструктуры (таких как терминалы для сжиженного газа), которые должны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели.

Если комитет примет DASKA, его еще будет рассмотреть весь состав Сената и Палаты представителей, прежде чем документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Трамп, который ранее высказывал желание укрепить отношения с Россией, неохотно согласовывает новые санкции против этой страны. 10 декабря Президент США встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где в частности призвал Кремль "урегулировать конфликт в Украине".

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против юрлиц, причастных к разрушению объектов культурного наследия в Крыму.

Тем временем президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены.

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