В США перенесли рассмотрение "адских санкций" против России

В то время, как Конгресс США утвердил санкции против Северного потока-2, Комитет по внешним связям Сената США отложил голосование за законопроект, известный как "санкции из ада", предполагающий наказание РФ за вмешательство в выборы в 2016 году.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на The New Your Times и Bloomberg.

Издание сообщает, что 11 декабря комитет не рассматривал закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии от 2019 года, известный как DASKA. Проект закона был представлен в феврале сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, главным демократом в группе по международным отношениям.

Причина отмены голосования за документ заключается к том, что один из авторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм, не смог присутствовать на заседании комитета, поскольку в это время он председательствовал на слушаниях в Судебном комитете.

Председатель комитета по внешним связям, сенатор-республиканец Джим Риш, сказал, что комиссия рассмотрит проект закона DASKA на следующей неделе. Однако помощники конгрессменов сообщили, что рассмотрение документа может быть отложено до следующего года.

Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии предполагает создание нового офиса по защите киберпространства в Государственном департаменте. Он ограничит любые попытки устранить США из НАТО.

Санкции DASKA будут направлены на российские банки, которые поддерживают усилия по вмешательству в иностранные выборы, киберсектор страны, новый суверенный долг, а также лиц, которые, как считается, способствуют незаконной и коррупционной деятельности, прямо или косвенно, от имени президента России Владимира Путина.

Грэм и Менендес изначально представили законопроект в августе 2018 года, но это предложение не получило поддержки из-за опасений по поводу непредвиденных экономических последствий и сложности принятия законодательства, которое Трамп не поддерживает.

