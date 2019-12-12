подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Мир
  • В США перенесли рассмотрение "адских санкций" против России
12 декабря 2019, четверг, 09:34 277
Мир 2019-12-12T09:50:13+02:00
Українські Новини
В США перенесли рассмотрение "адских санкций" против России

В США перенесли рассмотрение "адских санкций" против России

Надежда Комендантова
Санкции против России, Санкции, США, Сенат США
Санкции против России. Фото: oligarh.media
Санкции против России. Фото: oligarh.media

В то время, как Конгресс США утвердил санкции против Северного потока-2, Комитет по внешним связям Сената США отложил голосование за законопроект, известный как "санкции из ада", предполагающий наказание РФ за вмешательство в выборы в 2016 году.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на The New Your Times и Bloomberg.

Издание сообщает, что 11 декабря комитет не рассматривал закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии от 2019 года, известный как DASKA. Проект закона был представлен в феврале сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, главным демократом в группе по международным отношениям.

Причина отмены голосования за документ заключается к том, что один из авторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм, не смог присутствовать на заседании комитета, поскольку в это время он председательствовал на слушаниях в Судебном комитете.

Председатель комитета по внешним связям, сенатор-республиканец Джим Риш, сказал, что комиссия рассмотрит проект закона DASKA на следующей неделе. Однако помощники конгрессменов сообщили, что рассмотрение документа может быть отложено до следующего года.

Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии предполагает создание нового офиса по защите киберпространства в Государственном департаменте. Он ограничит любые попытки устранить США из НАТО.

Санкции DASKA будут направлены на российские банки, которые поддерживают усилия по вмешательству в иностранные выборы, киберсектор страны, новый суверенный долг, а также лиц, которые, как считается, способствуют незаконной и коррупционной деятельности, прямо или косвенно, от имени президента России Владимира Путина.

Грэм и Менендес изначально представили законопроект в августе 2018 года, но это предложение не получило поддержки из-за опасений по поводу непредвиденных экономических последствий и сложности принятия законодательства, которое Трамп не поддерживает.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против юрлиц, причастных к разрушению объектов культурного наследия в Крыму.

Тем временем, в случае выхода Украины из "минских соглашений", с России будут сняти все санкции.

Больше новостей о: Санкции против России Санкции США Сенат США

Архив
Новости
Обвал курса гривны и инфляция в 5,3%: группа ICU дала прогноз для Украины на следующий год 10:12
Доллар и евро обновили антирекорд: курс валют на четверг 10:05
В США перенесли рассмотрение "адских санкций" против России 09:34
РЭБ на Донбассе. Фото: InformNapalm
На Донбассе зафиксировали российские современные военные комплексы 09:09
Бомжи, импорт электричества из РФ и самоуправление в "Л/ДНР": чем займется Рада в четверг 09:05
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok