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15 грудня 2019, неділя, 10:42 21
Політика світу 2019-12-15T11:43:58+02:00
Українські Новини
США розглянуть "пекельні санкції" проти Росії вже на наступному тижні

США розглянуть "пекельні санкції" проти Росії вже на наступному тижні

Ярина Вацяк
анексія Криму, Сенат США, війна на Донбасі, сирія, США-Росія, Санкції проти Росії
Сенат США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Сенат США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Панель Сенату Сполучених Штатів обговорить законопроект про санкції проти Росії на наступному засіданні з питань бізнесу 18 грудня. На засіданні Комітету з міжнародних відносин Сенату мають розглянути "Закон про захист американській безпеці від агресії Кремля", в оригіналі - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав цей документ "пекельними санкціями".

Планується, що цей двопартійний законопроект введе санкції проти Росії за її втручання в демократичні процеси за кордоном, а також за її "ворожі" дії в Сирії і агресію проти України, пише "Радіо Свобода".

Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля "підважити демократичні інституції в інших країнах", російські проєкти, пов’язані з продажем зрідженого природного газу за кордон, кіберсектор Росії та на осіб, наближених до її президента Володимира Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору та цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Як раніше анонсував співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез, цей новий орган "очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до Інтернету, Інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування та реакцією на кіберзагрози".

11 грудня Комітет із міжнародних відносин відклав розгляд цього законопроєкту, хоча ухвалив два пов’язані з ним документи. Вони заохочують країни НАТО диверсифікувати джерела енергії, щоб відмовитися від російських газу й нафти, а також забезпечити фінансування в 1 мільярд доларів для проєктів інфраструктури (таких як термінали для зрідженого газу), які мають допомогти країнам Центральної та Східної Європи досягти цієї мети.

Якщо комітет ухвалить DASKA, його ще матиме розглянути увесь склад Сенату та Палати представників, перш ніж документ передадуть на підпис президенту Дональду Трампу.

Трамп, який раніше висловлював бажання зміцнити відносини з Росією, неохоче погоджує нові санкції проти цієї країни. 10 грудня президент США зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де зокрема закликав Кремль "врегулювати конфлікт в Україні".

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести санкції проти юросіб, причетних до руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму.

Тим часом президент Євроради підтвердив, що санкції проти Росії продовжені.

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