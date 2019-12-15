Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира

Пластуны передали Киеву Вифлеемский огнь мира в 2018. Фото: facebook.cоm/oles.kovalchuk

Пластуны передали Киеву Вифлеемский огнь мира в 2018. Фото: facebook.cоm/oles.kovalchuk

В воскресенье, 15 декабря, в Михайловском соборе украинские скауты - пластуны начнут ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира - символа мира, любви и единства.

Вифлеемский огонь мира пластуны привезут из Вены, где 14 декабря состоится международная передача Огня скаутам мира.

Первыми в Украине Огонь получат киевляне, а затем Огонь отправится в другие города.

Уже 21-й год пластуны будут распространять его как символ мира, единства и любви общинам городов, больницам, школам, детским домам.

Пятый год подряд Огонь распространяется в зону боевых действий на востоке Украины: в прифронтовые города, военные госпитали, на блокпосты, в блиндажи и окопы, в которых защищают мир украинские воины.

Кроме символического огня, пластуны передадут и рождественские подарки защитникам.

Как сообщали Українські Новини, на Софийской площади в Киеве 14 декабря открыли рождественскую ярмарку.

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