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14 декабря 2019, суббота, 10:30 138
Общество 2019-12-14T11:00:09+02:00
Українські Новини
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка

Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка

Анна Рудык
Новый год-2020, Софийская площадь, Сувенирный городок, рождественская ярмарка
Щелкунчик на Софийской площади. Фото: Folk Ukraine/Фейсбук
Щелкунчик на Софийской площади. Фото: Folk Ukraine/Фейсбук

Сегодня, 14 декабря, в Киеве на Софийской площади состоится открытие рождественского городка и ярмарки. Об этом сообщает Folk Ukraine на странице Facebook.

Так, сообщается, что сегодня в 10 утра откроется рождественская ярмарка, а в следующую пятницу - 19 декабря, состоится торжественное зажжение елки.

Также на Софийской площади проведут празднование католического Рождества 25 декабря, а 31 декабря - встречу Нового года. А 7 января пройдет праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт

В этом году тематикой новогоднего городка станет сказка о Щелкунчике.

  • Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику.
  • Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки.
  • Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.
  • Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском спуске.

Как сообщали Українські Новини, Киев полным ходом готовится встречать Новый год.

Также Українські Новини писали, куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий.

Больше новостей о: Новый год-2020 Софийская площадь Сувенирный городок рождественская ярмарка

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