Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка

Сегодня, 14 декабря, в Киеве на Софийской площади состоится открытие рождественского городка и ярмарки. Об этом сообщает Folk Ukraine на странице Facebook.

Так, сообщается, что сегодня в 10 утра откроется рождественская ярмарка, а в следующую пятницу - 19 декабря, состоится торжественное зажжение елки.

Также на Софийской площади проведут празднование католического Рождества 25 декабря, а 31 декабря - встречу Нового года. А 7 января пройдет праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт

В этом году тематикой новогоднего городка станет сказка о Щелкунчике.

Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику.

Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки.

Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.

Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском спуске.

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