Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка

Сегодня, 14 декабря, в Киеве на Софийской площади состоится открытие рождественского городка и ярмарки. Об этом сообщает Folk Ukraine на странице Facebook. Так, сообщается, что сегодня в 10 утра откроется рождественская ярмарка, а в следующую пятницу - 19 декабря, состоится торжественное зажжение елки. Также на Софийской площади проведут празднование католического Рождества 25 декабря, а 31 декабря - встречу Нового года. А 7 января пройдет праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт В этом году тематикой новогоднего городка станет сказка о Щелкунчике. Королевство подарков - ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику. Королевство вкуса - только самые вкусные блюда и напитки. Королевство развлечений - сказочный город для детей. Бесконечные веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки. Королевство лайков - многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском спуске. Как сообщали Українські Новини, Киев полным ходом готовится встречать Новый год. Также Українські Новини писали, куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий.