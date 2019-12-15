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15 грудня 2019, неділя, 08:19 7
Суспільство 2019-12-15T09:30:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні пластуни передадуть киянам Вифлеємський вогонь миру

Сьогодні пластуни передадуть киянам Вифлеємський вогонь миру

Ярина Вацяк
Пласт, Михайлівський собор, Різдво, Вифлеємський вогонь
Пластуни передали Києву Вифлеємський вогонь миру в 2018. Фото: facebook.сом/oles.kovalchuk
Пластуни передали Києву Вифлеємський вогонь миру в 2018. Фото: facebook.сом/oles.kovalchuk

У неділю, 15 грудня, у Михайлівському соборі українські скаути - пластуни почнуть щорічну передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру - символу миру, любові та єдності.

Вифлеємський вогонь миру пластуни привезуть з Відня, де 14 грудня відбудеться міжнародна передача Вогню скаутам світу.

Першими в Україні Вогонь отримають кияни, а потім Вогонь вирушить в інші міста.

Вже 21-й рік пластуни поширюватимуть його як символ миру, єдності та любові громадам міст, лікарням, школам, дитячим будинкам.

П'ятий рік поспіль Вогонь поширюється в зону бойових дій на сході України: в прифронтові міста, військові госпіталі, на блокпости, в бліндажі та окопи, в яких захищають світ українські воїни.

Крім символічного вогню, пластуни передадуть і різдвяні подарунки захисникам.

Як повідомляли Українські Новини, на Софійській площі у Києві 14 грудня відкрили різдвяний ярмарок.

Раніше Українські Новини писали про те, як будуть відпочивати українці на Новий рік і Різдво, а також про місця, куди можна поїхати на зимові канікули в Україні.

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