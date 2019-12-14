В Финляндию большинство трудовых мигрантов приехали из Украины

Большинство иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины. Об этом сообщает "hromadske" со ссылкой на Yle.

Так, за последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

В 2018 году более 1800 украинцев приехали на работу в Финляндию. В то же время приехало около 1200 эстонцев.

Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.



Как сообщали Українські Новини, в Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы.



Также Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства ожидает в этом году 12 миллиардов долларов поступлений в Украину от трудовых мигрантов.



Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.