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14 декабря 2019, суббота, 23:25 41
Общество 2019-12-15T00:15:02+02:00
Українські Новини
В Финляндию большинство трудовых мигрантов приехали из Украины

В Финляндию большинство трудовых мигрантов приехали из Украины

Валерия Назаренко
Украинцы, Финляндия, трудовые мигранты
Мигранты. Миграция. Фото: newsit.gr
Мигранты. Миграция. Фото: newsit.gr

Большинство иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины. Об этом сообщает "hromadske" со ссылкой на Yle.

Так, за последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

В 2018 году более 1800 украинцев приехали на работу в Финляндию. В то же время приехало около 1200 эстонцев.

Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.


Как сообщали Українські Новини, в Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы. 

Также Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства ожидает в этом году 12 миллиардов долларов поступлений в Украину от трудовых мигрантов. 

Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.

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