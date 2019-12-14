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  • После скандала с Украиной Белый дом сузил круг с доступом к звонкам Трампа, - CNN
14 декабря 2019, суббота, 17:00 19
Америка 2019-12-14T17:00:28+02:00
Українські Новини
После скандала с Украиной Белый дом сузил круг с доступом к звонкам Трампа, - CNN

После скандала с Украиной Белый дом сузил круг с доступом к звонкам Трампа, - CNN

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, Телефонные переговоры, импичмент Трампа, президент США
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

В то время, как Украина готовит визит Зеленского в США, старшие помощники президента США Дональда Трампа еще больше ограничили количество чиновников администрации, которым разрешено слушать телефонные звонки президента с иностранными лидерами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили источники CNN.

Доступ к стенограммам телефонных разговоров Трампа с мировыми лидерами также теперь распространяется на гораздо меньшую группу людей внутри Белого дома, говорят источники в администрации.

"Никто не допускается к звонкам", - заявил чиновник Белого дома, описывая новые усилия по ограничению доступа к разговорам. К ним допускают только самых высоких помощников президента и запрещают слушать некоторым служащим высшего и среднего уровня

Издание сообщает, что ранее в администрации Трампа, а также во времена предыдущих президентов, большему количеству чиновников было разрешено слушать телефонные звонки с иностранными лидерами. Это были помощники, имеющие специальные знания по странам, к которым звонят, или должностные лица, ориентированные на вопросы, обсуждаемые во время разговора.

Теперь, когда президент общается по телефону с мировыми лидерами, к нему присоединяется лишь несколько других лиц, назначенных Трампом на самый высокий уровень администрации, говорят многочисленные чиновники Белого дома.

Список, подписанный советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, который часто присоединяется к звонкам вместе с ротационным составом чиновников, включает его заместителя Мэтта Поттингера, государственного секретаря Майка Помпео, исполняющего обязанности начальника аппарата Мика Малвани и его заместителя Роба Блэра.

Советник вице-президента Майка Пенса генерал-лейтенант Кит Келлог часто является единственным представителем офиса Пенса.

Доступ ограничили некоторым карьерным чиновникам и сотрудникам, чьи должности предусматривали нотирование и редактирование возможной стенограммы разговоров с целью объяснения, что было сказано.

Нововведение, похоже, ввели после скандала вокруг разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в том, что он давил на Зеленского с целью привлечь его к помощи в борьбе против политического соперника Трампа Джо Байдена.

Как сообщали Українськi Новини, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Тем временем Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским. Также в США началась процедура импичмента Трампа.

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