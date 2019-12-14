Після скандалу з Україною Білий дім звузив коло з доступом до дзвінків Трампа, - CNN

В той час, як Україна готує візит Зеленського США, старші помічники президента США Дональда Трампа ще більше обмежили кількість чиновників адміністрації, яким дозволено слухати телефонні дзвінки президента з іноземними лідерами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили джерела CNN.

Доступ до стенограм телефонних розмов Трампа зі світовими лідерами також тепер поширюється на набагато меншу групу людей всередині Білого дому, кажуть джерела в адміністрації.

"Ніхто не допускається до дзвінків", - заявив чиновник Білого дому, описуючи нові зусилля з обмеження доступу до розмов. До них допускають лише найвищих помічників президента і забороняють слухати деяким службовцям вищого та середнього рівня

Раніше в адміністрації Трампа, а також за часів минулих президентів, більшій кількості чиновників було дозволено слухати телефонні дзвінки з іноземними лідерами. Це були помічники, що мають спеціальні знання щодо країн, до яких телефонують, або посадові особи, орієнтовані на питання, що обговорюються під час розмови.

Тепер, коли президент спілкується по телефону зі світовими лідерами, до нього приєднується лише кілька інших осіб, призначених Трампом на найвищий рівень адміністрації, кажуть численні чиновники Білого дому.

Список, підписаний радником з національної безпеки Робертом О'Браєном, який часто приєднується до дзвінків разом із ротаційним складом чиновників, включає його заступника Метта Поттінгера, державного секретаря Майка Помпео, виконуювача обов'язків начальника апарату Міка Малвані та його заступника Роба Блера.

Радник віцепрезидента Майка Пенса генерал-лейтенант Кіт Келлог часто є єдиним представником офісу Пенса.

Доступ обмежили деяким кар'єрним чиновникам та співробітникам, чиї посади передбачали нотування та редагування можливої ​​стенограми розмов з метою пояснення, що було сказано.

Нововведення, схоже, запровадили після скандалу довкола розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують в тому, що він тиснув на Зеленського з метою залучити його до допомоги в боротьбі проти політичного суперника Трампа Джо Байдена.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Тим часом Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмові з Зеленським. Також в США почалася процедура імпічменту Трампа.