підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Після скандалу з Україною Білий дім звузив коло з доступом до дзвінків Трампа, - CNN
14 грудня 2019, субота, 17:00 8
Америка 2019-12-14T18:00:03+02:00
Українські Новини
Після скандалу з Україною Білий дім звузив коло з доступом до дзвінків Трампа, - CNN

Після скандалу з Україною Білий дім звузив коло з доступом до дзвінків Трампа, - CNN

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, Імпічмент, імпічмент Трампа
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

В той час, як Україна готує візит Зеленського США, старші помічники президента США Дональда Трампа ще більше обмежили кількість чиновників адміністрації, яким дозволено слухати телефонні дзвінки президента з іноземними лідерами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили джерела CNN.

Доступ до стенограм телефонних розмов Трампа зі світовими лідерами також тепер поширюється на набагато меншу групу людей всередині Білого дому, кажуть джерела в адміністрації.

"Ніхто не допускається до дзвінків", - заявив чиновник Білого дому, описуючи нові зусилля з обмеження доступу до розмов. До них допускають лише найвищих помічників президента і забороняють слухати деяким службовцям вищого та середнього рівня

Раніше в адміністрації Трампа, а також за часів минулих президентів, більшій кількості чиновників було дозволено слухати телефонні дзвінки з іноземними лідерами. Це були помічники, що мають спеціальні знання щодо країн, до яких телефонують, або посадові особи, орієнтовані на питання, що обговорюються під час розмови.

Тепер, коли президент спілкується по телефону зі світовими лідерами, до нього приєднується лише кілька інших осіб, призначених Трампом на найвищий рівень адміністрації, кажуть численні чиновники Білого дому.

Список, підписаний радником з національної безпеки Робертом О'Браєном, який часто приєднується до дзвінків разом із ротаційним складом чиновників, включає його заступника Метта Поттінгера, державного секретаря Майка Помпео, виконуювача обов'язків начальника апарату Міка Малвані та його заступника Роба Блера.

Радник віцепрезидента Майка Пенса генерал-лейтенант Кіт Келлог часто є єдиним представником офісу Пенса.

Доступ обмежили деяким кар'єрним чиновникам та співробітникам, чиї посади передбачали нотування та редагування можливої ​​стенограми розмов з метою пояснення, що було сказано.

Нововведення, схоже, запровадили після скандалу довкола розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують в тому, що він тиснув на Зеленського з метою залучити його до допомоги в боротьбі проти політичного суперника Трампа Джо Байдена.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Тим часом Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмові з Зеленським. Також в США почалася процедура імпічменту Трампа.

Більше новин про: Дональд Трамп Імпічмент імпічмент Трампа

Архів
Новини
Їздила в Крим: прикордонники не пустили в Україну російську журналістку 18:00
Після Кравцова в "Укрзалізниці" залишиться тільки купа металобрухту і ніякого фінансування, - нардеп Скічко 17:29
Після скандалу з Україною Білий дім звузив коло з доступом до дзвінків Трампа, - CNN 17:00
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Популярний лоукостер припинить польоти в Україну за трьома маршрутами: подробиці 16:25
більше новин
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ 14:04
Законопроект 2543 дозволить залучити в галузь 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА 11:59
Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голобуцький 11:31
Губернатор Полтавщини почав особисто інспектувати будівництво доріг в області 14:51
більше новин
Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ 14:04
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства 20:04
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook/Юлія Кузьменко
Дитячий хірург з "Охматдиту" хотіла обстріляти Київ з гранатомета 12:22
Підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка заарештували на два місяці 08:00
Замах на вбивство Соболєва: Нацполіція засекретила інформацію про замовників 09:15 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok