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14 декабря 2019, суббота, 16:25 67
Транспорт 2019-12-14T16:30:01+02:00
Українські Новини
Популярный лоукостер приостановит полеты в Украину по трем маршрутам: подробности

Популярный лоукостер приостановит полеты в Украину по трем маршрутам: подробности

Надежда Комендантова
Лоукостер, Ernest Airlines, приостановление полетов, авиарейсы, отмена авиарейсов
Фото: Ernest Airlines / Facebook
Фото: Ernest Airlines / Facebook

В то время, как самый крупный автобусный лоукостер Европы FlixBus запустил в Украину первый зеленый маршрут, итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по трем маршрутам в Украину.

Об этом говорится в рассылке компании туристическим агентствам, сообщает avianews.

Речь идет о полетах по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан. Они будут приостановлены на зимний сезон 2019/2020 годов. Причиной подобного решения в компании назвали "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Отметим, что последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. Последние рейсы Харьков-Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", – сообщили в авиакомпании.

В Ernest Airlines отметили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на альтернативные рейсы компании до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

Как сообщали Українські Новини, венгерский лоукостер Wizz Air поднял цену на оплату услуги приоритетной посадки, а также повысил стоимость зарегистрированного багажа. Позже АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади. А гендиректор Wizz Air предложил отказаться от бизнес-класса в самолетах.

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