Сегодня в Киеве ограничат движение в тоннеле под Севастопольской площадью

Сегодня, 14 декабря, в Киеве ограничат движение в тоннеле под Севастопольской площадью. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Так, сообщается, что движение по тоннелю под Севастопольской площадью будет ограничено с 8 утра до 12:00 в направлении проспекта Победы и с 13:00 до 16 часов в направлении Демеевской площади.

Причиной ограничения движения называют проведение ремонтных работ.

"В тоннеле под Севастопольской площадью (проезд по ул. Лобановского к бульв. Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение будет частично ограничено. Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

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