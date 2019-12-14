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14 декабря 2019, суббота, 12:10 164
Общество 2019-12-14T12:10:01+02:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве ограничат движение в тоннеле под Севастопольской площадью

Сегодня в Киеве ограничат движение в тоннеле под Севастопольской площадью

Анна Рудык
Ограничение движения, Ремонт дорог, Севастопольская площадь
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Сегодня, 14 декабря, в Киеве ограничат движение в тоннеле под Севастопольской площадью. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Так, сообщается, что движение по тоннелю под Севастопольской площадью будет ограничено с 8 утра до 12:00 в направлении проспекта Победы и с 13:00 до 16 часов в направлении Демеевской площади.

Причиной ограничения движения называют проведение ремонтных работ.

"В тоннеле под Севастопольской площадью (проезд по ул. Лобановского к бульв. Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение будет частично ограничено. Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни.

Тем временем "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

Ранее Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги.

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