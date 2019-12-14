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14 грудня 2019, субота, 12:10 7
Суспільство 2019-12-14T12:17:23+02:00
Українські Новини
Сьогодні у Києві обмежать рух у тунелі під Севастопольською площею

Сьогодні у Києві обмежать рух у тунелі під Севастопольською площею

Анна Рудык
Ремонт доріг, Севастопільська площа, Обмеження руху
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Сьогодні, 14 грудня, у Києві обмежать рух у тунелі під Севастопольською площею. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор" Facebook.

Так, повідомляється, що рух по тунелю під Севастопольською площею, буде обмежено з 8 ранку до 12:00 в напрямку проспекту Перемоги та з 13:00 до 16 годин в напрямку Деміївської площі.

Причиною обмеження руху називають проведення ремонтних робіт.

"В тунелі під Севастопольською площею (проїзд по вул. Лобановського до бульв. Чоколівського) проведуть поточні ремонтні роботи. Під час робіт рух буде частково обмежено. Роботи виконуватимуть на вихідних, щоб якнайменше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві відкриють рух на Хрещатику у вихідні та святкові дні.

Тим часом "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень.

Раніше Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону україни про автомобілі на дороги.

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