Сьогодні у Києві обмежать рух у тунелі під Севастопольською площею

Сьогодні, 14 грудня, у Києві обмежать рух у тунелі під Севастопольською площею. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор" Facebook.

Так, повідомляється, що рух по тунелю під Севастопольською площею, буде обмежено з 8 ранку до 12:00 в напрямку проспекту Перемоги та з 13:00 до 16 годин в напрямку Деміївської площі.

Причиною обмеження руху називають проведення ремонтних робіт.

"В тунелі під Севастопольською площею (проїзд по вул. Лобановського до бульв. Чоколівського) проведуть поточні ремонтні роботи. Під час робіт рух буде частково обмежено. Роботи виконуватимуть на вихідних, щоб якнайменше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

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