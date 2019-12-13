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13 декабря 2019, пятница, 17:58 122
Экономика 2019-12-13T18:01:31+02:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну: официальный курс валют

НБУ укрепил гривну: официальный курс валют

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривна. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Гривна. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 декабря, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 декабря, на 4,02 коп. до 23,5633 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3144,209
100 долларов США 2349,7996
100 швейцарских франков 2390,8815
1000 иен 214,4626
10 российских рублей 3,7564
100 евро 2625,6661

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 23,49 UAH/USD.

Также Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также в Счетной палате заявили, что Национальный банк некачественно спланировал показатели сметы административных расходов на 2018 год.

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