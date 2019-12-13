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13 грудня 2019, пʼятниця, 17:58 8
Економіка 2019-12-13T18:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню: офіційний курс валют

НБУ зміцнив гривню: офіційний курс валют

Анна Рудык
курс гривні, Курс валют, курс долара
Гривня. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Гривня. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 грудня, на 4,02 коп. до 23,5633 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3144,209
100 доларів США 2349,7996
100 швейцарських франків 2390,8815
1000 ієн 214,4626
10 російських рублів 3,7564
100 євро 2625,6661

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 1 коп. в п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 23,49 UAH/USD.

Також Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також у Рахунковій палаті заявили, що Національний банк неякісно спланував показники кошторису адміністративних витрат на 2018 рік.

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