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12 декабря 2019, четверг, 17:29 548
Экономика 2019-12-12T18:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ решил вдвое увеличить лимит инвестиций физлиц за границу

НБУ решил вдвое увеличить лимит инвестиций физлиц за границу

Анна Рудык
Инвестиции, физлица, инвестиции за границу, НБУ
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы в 2 раза повышаем электронный лимит для инвестиций физлиц за границу - до 100 тыс. евро в год", - сказал он.

Смолий добавил, что также меняются правила формирования обязательных резервов банков под привлеченные средства.

"Мы меняем подход к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства. С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты. Для резервов в гривне этот норматив будет снижен до 0%, для резервов в валюте – повышен до 10%", - добавил Смолий.

По его словам, это будет содействовать снижению долларизации вкладов и снижению ставок по гривневым кредитам.

Все три решения утверждены правлением НБУ 12 декабря.

Как сообщали Українські Новини, НБУ еще в начале года хотел повысить лимит на инвестирование физлицами за рубеж.

Тем временем НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

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