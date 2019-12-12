НБУ решил вдвое увеличить лимит инвестиций физлиц за границу

Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы в 2 раза повышаем электронный лимит для инвестиций физлиц за границу - до 100 тыс. евро в год", - сказал он.

Смолий добавил, что также меняются правила формирования обязательных резервов банков под привлеченные средства.

"Мы меняем подход к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства. С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты. Для резервов в гривне этот норматив будет снижен до 0%, для резервов в валюте – повышен до 10%", - добавил Смолий.

По его словам, это будет содействовать снижению долларизации вкладов и снижению ставок по гривневым кредитам.

Все три решения утверждены правлением НБУ 12 декабря.

Как сообщали Українські Новини, НБУ еще в начале года хотел повысить лимит на инвестирование физлицами за рубеж.

Тем временем НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.