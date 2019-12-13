Населення в цьому році вивело за кордон 85 млн євро за е-лімітам

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не вплине на валютний ринок. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. В межах валютної лібералізації Національний банк удвічі збільшив е-ліміт для деяких валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів, зокрема, для здійснення інвестицій за кордон або розміщення на іноземних рахунках - до 100 тис. євро на рік. За оцінками Національного банку, чергове валютне послаблення не матиме істотного впливу на валютний ринок. З 7 лютого 2019 року, коли було скасовано електронні ліцензії і замість них почали працювати автоматичні е-ліміти, фізичні особи переказували за кордон в межах таких лімітів понад 85 млн євро. Ця сума в кілька разів менше середньоденного обсягу торгів на міжбанківському ринку. Скористатися підвищеним е-лімітом українці зможуть вже в поточному році з 18 грудня. Ті громадяни, які вже перерахували 50 тис. євро в рамках попереднього ліміту, зможуть перерахувати аналогічну суму в межах нового ліміту вже до кінця цього року. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон в 2 рази до 100 тис. євро в рік. Нагадаємо, НБУ ще на початку року хотів підвищити ліміт на інвестування фізособами за кордон. Тим часом НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.