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13 грудня 2019, пʼятниця, 09:51 3
Економіка 2019-12-13T12:48:46+02:00
Українські Новини
Населення в цьому році вивело за кордон 85 млн євро за е-лімітам

Населення в цьому році вивело за кордон 85 млн євро за е-лімітам

Таня Войтюк
Фізособи, Ліміт на фінансування за кордон, Інвестиції, НБУ
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не вплине на валютний ринок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В межах валютної лібералізації Національний банк удвічі збільшив е-ліміт для деяких валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів, зокрема, для здійснення інвестицій за кордон або розміщення на іноземних рахунках - до 100 тис. євро на рік.

За оцінками Національного банку, чергове валютне послаблення не матиме істотного впливу на валютний ринок.

З 7 лютого 2019 року, коли було скасовано електронні ліцензії і замість них почали працювати автоматичні е-ліміти, фізичні особи переказували за кордон в межах таких лімітів понад 85 млн євро.

Ця сума в кілька разів менше середньоденного обсягу торгів на міжбанківському ринку.

Скористатися підвищеним е-лімітом українці зможуть вже в поточному році з 18 грудня.

Ті громадяни, які вже перерахували 50 тис. євро в рамках попереднього ліміту, зможуть перерахувати аналогічну суму в межах нового ліміту вже до кінця цього року.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон в 2 рази до 100 тис. євро в рік.

Нагадаємо, НБУ ще на початку року хотів підвищити ліміт на інвестування фізособами за кордон.

Тим часом НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

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