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13 декабря 2019, пятница, 09:42 514
Политика 2019-12-13T09:45:09+02:00
Українські Новини
У военной медсестры оказалось алиби на момент убийства Шеремета

У военной медсестры оказалось алиби на момент убийства Шеремета

Таня Войтюк
Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Яна Зинкевич, Евросолидарность
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заявила, что военный медик Яна Дугарь, которая была в числе задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, на момент совершения преступления находилась в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает "Украинская правда".

Зинкевич опубликовала на странице в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.

"На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные в отношении Яны, абсурдны даже по своей сути, и притянуты за уши", - отметила Зинкевич.

Как видно из документа, Дугар находилась на Донбассе с июня по октябрь 2016 года. Журналиста же убили 20 июля 2016.

Документ был выдан на основании извлечения из 15 приказов командира оперативно-тактической группировки "Донецк" в разные периоды с июня 2016 года по 23 мая 2018 года. Данная справка является основанием для предоставления Дугарь статуса участника боевых действий.

По версии следствия, подозреваемая осуществляла разведку вблизи места совершения преступления.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемым в убийстве Шеремета изберут меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Напомним, ранее следствие назвало потенциальную версию убийства журналиста.

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