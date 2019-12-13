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13 декабря 2019, пятница, 09:15 51
Силовые структуры 2019-12-13T09:30:01+02:00
Українські Новини
Полиция провела обыск в доме волонтеров Акастеловых

Полиция провела обыск в доме волонтеров Акастеловых

Таня Войтюк
Шеремет, Павел Шеремет, Нацполиция, Обыски
Супруги Акастеловы. Фото: Facebook/Наталья Горбонос-Акастелова
Супруги Акастеловы. Фото: Facebook/Наталья Горбонос-Акастелова

Тем временем как спецподразделение Национальной полиции "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, следственная группа провела обыски в квартире супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых, сообщает "ТСН".

Правоохранительные органы поздно ночью вломились в квартиру волонтеров Акастеловых на левом берегу Киева. Обыск длился до пяти утра.

По итогам проверки изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Обыск в квартире связывают с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.

Евгений Акастелов во время Революции достоинства был заместителем командира "Первой сотни", а его супруга Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.

Как сообщали Українські Новини, после появления информации о задержании подозреваемых, депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявил о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Напомним, Национальная полиция изучила 36 взрывов, которые произошли в Украине, в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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