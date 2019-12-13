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  • Сегодня День Андрея Первозванного: как погадать на суженого и зачем воруют ворота
13 декабря 2019, пятница, 06:10 199
Lifestyle 2019-12-13T07:30:19+02:00
Українські Новини
Сегодня День Андрея Первозванного: как погадать на суженого и зачем воруют ворота

Сегодня День Андрея Первозванного: как погадать на суженого и зачем воруют ворота

Вероніка Обух
Андрей Первозванный, Традиции, Народные приметы, Православный праздник
Апостол Андрей Первозванный. Фото: azbyka.ru
Апостол Андрей Первозванный. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 13 декабря, отмечается православный праздник День Андрея Первозванного, который славится необычными традициями, а также известен гаданиями. В наши дни на Андрея гадают совершенно по-разному, хоть у праздника есть и свои подлинные обычаи.

О том, как принято проводить День Андрея Первозванного, расскажут Українські Новини.

В общем праздник представляет собой молодежное гуляние, где парням дозволено разбойничать, а девушки отправляются погадать. Все сходились в один дом для вечерниц, где ближе друг с другом знакомились. Сначала приходили, готовили на стол, а затем к ним присоединялись и парни. Молодежь делилась историями вперемешку с шутками.

Собираясь все вместе, каждый знал, что им предстоит сыграть в Калиту – традиционную игру, завязанную на том, чтобы рассмешить другого. Сама калита – это украшенный корж, приготовленный участницами игры.

Часто среди шуток от молодых юношей были выставленные у чужих домов пугала, снятые ворота, закрытые бумагой или разрисованные окна. А главное – все им прощалось, ведь на Андрея можно.

Девушки же ждали полуночи, чтобы начать гадать. Например, призывали суженого во сне: 1) под подушку клали кусок от ограждения дома любимого, зеркало, нож и немного кутьи, а под кроватью ставили миску с водой; 2) под подушкой оставляли кусок хлеба и произносили "Суженый-ряженый, приходи ко мне поесть".

Коли носили вязанки дров в дом, их пересчитывали. Если число выходило парным – это к скорому замужеству. Также брали первое попавшееся полено и судили о богатстве жениха: если оно гладкое, то жених будет бедным, а если с большим количеством сучков – при достатке.

Как сообщали Українські Новини, поздравить с Днем Андрея можно как в прозе, так и в стихах.

А также как приготовить вареники по традициям праздника святого Андрея.

Больше новостей о: Андрей Первозванный Традиции Народные приметы Православный праздник

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