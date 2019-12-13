Зеленський розповів про терміни повернення політв'язнів з Росії і Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий потиснути руку Путіну 100 разів в разі повернення Криму, і повідомив, що питання звільнення українських громадян, що перебувають в Росії і в окупованому Криму буде обговорюватися після обміну полоненими на Донбасі.

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Українська правда".

"Ми обговорили з президентом Російської Федерації, нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які перебувають на території Росії та на території Криму. Це буде інший трек. Я думаю, його обговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", - сказав він.

Зеленський повідомив, що підготовка обміну полоненими розпочнеться 18 грудня під час зустрічі ТКГ в Мінську.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року відбудеться обмін полонених. Україна сподівається повернути додому 72 українців, що утримуються бойовиками, до Нового року.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року включно.