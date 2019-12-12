У кого-то ядерное оружие, а у кого-то "Слуга народа", - Зеленский об отмене показа его сериала на российском ТНТ

У кого-то ядерное оружие, а у кого-то "Слуга народа", - Зеленский об отмене показа его сериала на российском Т

Президент Владимир Зеленский прокоментировал отмену показа его сериала "Слуга народа" на российском канале, который начали транслировать 11 декабря.

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передают Українськi Новини.

"Очень жалею (что сняли с эфира). Потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то есть "Слуга народа", - прокомментировал Президент Владимир Зеленский редактирование российским телеканалом "ТНТ" первой серии сериала "Слуга народа" и дальнейший отказ от его трансляции.

Зеленский добавил, что этот случай его удивил.

"Мне кажется, что в целом это большая информационная ошибка телеканала, власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в Росссии. Потому что лучше было не показывать вообще, чем показать две серии. Теперь все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, точно посмотрят в YouTube", - пояснил он.

Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря российский телеканал ТНТ показал первые серии телесериала "Слуга Народа", причем на территории европейской части России уже в цензурированной версии, убрав из фильма шутку о Владимире Путине.

Продолжение показа было запланировано на 12 декабря, но затем отменено, сериал будет показан только на платной платформе.