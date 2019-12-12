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12 декабря 2019, четверг, 22:59 375
Силовые структуры 2019-12-12T23:03:31+02:00
Українські Новини
Петр Киян опроверг слухи о своем задержании и заявил о непричастности к убийству Шеремета

Петр Киян опроверг слухи о своем задержании и заявил о непричастности к убийству Шеремета

Павел Твердохлиб
Петр Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov
Петр Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov

Волонтер Петр Киян (позывной "Электрик"), которого следствие называет причастным к убийству журналиста Павла Шеремета, в эфире телепрограммы "Политклуб с Виталием Портниковым" опроверг появившиеся в СМИ слухи о своем задержании.

Об этом сообщает сайт ЕспрессоТВ, в эфире которого вышла программа.

"Ни меня, ни мою жену на допрос не вызывали, никаких повесток, сообщений нам не вручали. И все, что сегодня происходит, это для нас является совершенно дикой новостью. Мы не понимаем, почему это происходит с нами, и какое мы вообще можем иметь отношение к этому делу, поэтому у меня большая просьба к украинцам, к сознательным украинцам, ко всем патриотам обратить внимание на это дело, потому что это просто крик души", - заявил он.

Также Киян добавил, что после совместного брифинга президента, генпрокурора и министра внутренних дел не имел еще никаких контактов с правоохранителями.

"Мне никто не звонил, не имел никаких контактов. Я буду завтра в Киеве, буду брать юристов и советоваться, я пока не понимаю, что мне в этой ситуации делать, в каком правовом статусе здесь нахожусь", - добавляет волонтер.

Также Киян категорически опроверг причастность к убийству Павла Шеремета своей жены Юлии Кузьменко (позывной "Лиса"), которую следствие называет главным исполнителем убийства журналиста.

Он подчеркивает непохожесть своей жены с подозреваемым на видео: "Обратите внимание на видео, которое они публикуют по телевидению и обратите внимание на конституцию моей жены, на конституцию ее тела, там совершенно разные люди!"

"Это пока будут мои собственные догадки, которые не будут опираться на какие-то факты. Это дискредитация добровольческого движения, или это дискредитация волонтерского движения, или это вообще просто патриотического движения в Украине? Или может они просто хотят назначить крайних и подобрали, как они говорят, похожих, подобрали по видео, тех с кем можно что-то слепить", - предполагает Киян.

Как сообщалось ранее, сегодня на пресс-конференции при участии президента, генпрокурора и главы МВД было объявлено о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Главными подозреваемыми являются Антоненко и Кузьменко, которые якобы закладывали взрывчатку. Среди подозреваемых было названо имя и Петра Кияна.

В то же время, журналист Богдан Аминов сообщил о задержании по этому делу врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, а также добровольца и волонтера Петра Кияна.
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