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12 грудня 2019, четвер, 22:59 220
Силові структури 2019-12-13T00:00:02+02:00
Українські Новини
Петро Киян спростував чутки про своє затримання і заявив про непричетність до вбивства Шеремета

Петро Киян спростував чутки про своє затримання і заявив про непричетність до вбивства Шеремета

Павло Твердохліб
Петро Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov
Петро Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov

Волонтер Петро Киян (псевдо "Електрик"), якого слідство називає причетним до вбивства журналіста Павла Шеремета, в ефірі телепрограми "Політклуб з Віталієм Портниковим" спростував чутки про своє затримання, які з'явилися в ЗМІ.

Про це повідомляє сайт ЕспрессоТВ, в ефірі якого вийшла програма.

"Ні мене, ні мою дружину на допит не викликали, ніяких повісток, повідомлень нам не вручали. І все, що сьогодні відбувається, є для нас абсолютно дикою новиною. Ми не розуміємо, чому це відбувається з нами, і яке ми взагалі можемо мати відношення до цієї справи, тому в мене велике прохання до українців, до свідомих українців, до всіх патріотів звернути увагу на цю справу, тому що це просто крик душі", - заявив він.

Також Киян додав, що після спільного брифінгу президента, генпрокурора та міністра внутрішніх справ не мав ніяких контактів з правоохоронцями.

"Мені ніхто не дзвонив, не мав ніяких контактів. Я буду завтра в Києві, буду брати юристів і радитися, я поки не розумію, що мені в цій ситуації робити, в якому правовому статусі тут перебуваю", - додає волонтер.

Також Киян категорично спростував причетність до вбивства Павла Шеремета своєї дружини Юлії Кузьменко (псевдо "Лиса"), яку слідство називає головним виконавцем вбивства журналіста.

Він наголошує на несхожості своєї дружини із підозрюваною на відео: "Зверніть увагу на відео, яке вони публікують по телебаченню, і зверніть увагу на конституцію моєї дружини, на конституцію її тіла, там абсолютно різні люди!"

"Це поки будуть мої власні здогадки, які не будуть спиратися на якісь факти. Це дискредитація добровольчого руху, чи дискредитація волонтерського руху, чи взагалі просто патріотичного руху в Україні? Чи може вони просто хочуть призначити крайніх і підібрали, як вони кажуть, схожих, підібрали під відео, тих з ким можна щось зліпити", - припускає Киян.

 

Як повідомлялося раніше, сьогодні на прес-конференції за участю президента, генпрокурора та голови МВС було оголошено про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Головними підозрюваними є Антоненко і Кузьменко, які нібито закладали вибухівку. Серед підозрюваних було названо ім'я і Петра Кіяна.

У той же час, журналіст Богдан Амінів повідомив про затримання у цій справі лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, музиканта Андрія Антоненко, а також добровольця і волонтера Петра Кіяна.
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