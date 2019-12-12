подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Полиция задержала добровольца Петра Кияна в соучастии в убийстве Шеремета, - журналист
12 декабря 2019, четверг, 17:51 694
СМИ 2019-12-12T18:09:44+02:00
Українські Новини
Полиция задержала добровольца Петра Кияна в соучастии в убийстве Шеремета, - журналист

Полиция задержала добровольца Петра Кияна в соучастии в убийстве Шеремета, - журналист

Варвара Горобець
Петр Киян, Убийство Павла Шеремета
Петр Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov
Петр Киян. Фото: facebook.com/bogdan.aminov

В то время, как Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета, журналист Богдан Аминов заявил, что третьим подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета является Петр Киян. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, по этому делу правоохранители задержали Петра Кияна. Известно, что он является волонтером и лично знаком с задержанной Юлией Кузьменко.

"Кого подозревают в соучастии в убийстве Шеремета? Юлия Кузьменко - врач, волонтер. Андрей Антоненко - музыкант, доброволец. Петр Киян - доброволец. Есть еще подозреваемые. Сейчас проходят обыски", – сообщил журналист.

Кроме того, в Facebook Кияна есть фото, где он стоит с американским флагом в зоне АТО.

Фото: Facebook/Петр КиянФото: Facebook/Петр Киян

Напомним, "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Ранее Князев заявлял, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.

Больше новостей о: Петр Киян Убийство Павла Шеремета

Архив
Новости
Украинцы делают все меньше запасов на зиму: какая консервация самая популярная 18:25
Полиция рассказала, как действовали пятеро подозреваемых в убийстве Шеремета 18:17
В убийстве Шеремета - пять подозреваемых 18:15 Обновляется
Нацполиция изучила 36 взрывов по делу Шеремета 18:04
Посольства западноевропейских стран призывают Оржель и Геруса достичь компромисса с инвесторами по "зеленых" тарифов, – СМИ 17:56 Документ
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok