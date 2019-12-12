Полиция задержала добровольца Петра Кияна в соучастии в убийстве Шеремета, - журналист

В то время, как Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета, журналист Богдан Аминов заявил, что третьим подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета является Петр Киян. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, по этому делу правоохранители задержали Петра Кияна. Известно, что он является волонтером и лично знаком с задержанной Юлией Кузьменко.

"Кого подозревают в соучастии в убийстве Шеремета? Юлия Кузьменко - врач, волонтер. Андрей Антоненко - музыкант, доброволец. Петр Киян - доброволец. Есть еще подозреваемые. Сейчас проходят обыски", – сообщил журналист.

Кроме того, в Facebook Кияна есть фото, где он стоит с американским флагом в зоне АТО.

Фото: Facebook/Петр Киян

Напомним, "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Ранее Князев заявлял, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.