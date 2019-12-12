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12 грудня 2019, четвер, 22:53 14
Політика 2019-12-13T00:00:02+02:00
Українські Новини
Колекторам заборонять погрожувати боржникам: що потрібно знати українцям

Колекторам заборонять погрожувати боржникам: що потрібно знати українцям

Таня Войтюк
Верховна Рада, Законопроект, Колектори, Рада
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада 12 грудня, крім продовження дії закону про особливий статус Донбасу прийняла за основу законопроект "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

Про це повідомляється на сайт парламенту.

Проектом пропонується визначити поняття "колекторська діяльність".

"Колекторська діяльність - це професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, здійснюється суб'єкта об'єктами врегулювання такої заборгованості спрямована на добровільне погашення боржником на користь кредитора простроченої заборгованості за грошовим зобов'язані зобов'язаннями шляхом усного, письмового взаємодії з ним", - йдеться в законі.

Документом пропонується заборонити колекторам загрожувати боржникам, дезінформувати їх і надавати їм неправдиві дані щодо їх заборгованості. Крім того, пропонується встановити заборону на використання вульгарною і нецензурної лексики, фраз, що зачіпають особисту честь і гідність боржника, його ділову репутацію, а також використовувати силу.

Також пропонується встановити заборону колектора свого номера і будь-яким способом повідомляти про заборгованості третім особам.У пояснювальній записці зазначається, що за порушення порядку провадження колекторської діяльності в законопроекті передбачено адміністративний штраф.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.

Нагадаємо, раніше в Києві колектори силою захопили квартиру, вигнавши господарів на вулицю. На місце події прибув поліцейський спецназ.

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