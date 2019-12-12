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12 декабря 2019, четверг, 17:01 3106
Происшествия 2019-12-12T18:30:54+02:00
Українські Новини
В Одессе случился пожар на территории детского сада

В Одессе случился пожар на территории детского сада

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожар в детском саду, Пожар в Одессе

В четверг, 12 декабря, в социальных сетях сообщили о том, что в Одессе тушили пожар на территории частного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Изначально очевидцы сообщали о взрыве генератора, но в пресс-службе ГСЧС эту информацию не подтвердили.

"По прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит мусор в отдельно-расположенной пристройке для дизельного генератора на площади 2 м2", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. На месте работали 22 пожарных и четыре единицы техники.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

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