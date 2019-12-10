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  • Акциями против капитуляции под Офисом президента сегодня воспользовался Путин, - Зеленский
10 декабря 2019, вторник, 03:11 370
Политика 2019-12-10T03:13:21+02:00
Українські Новини
Акциями против капитуляции под Офисом президента сегодня воспользовался Путин, - Зеленский

Акциями против капитуляции под Офисом президента сегодня воспользовался Путин, - Зеленский

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Акции протеста, Марш нет капитуляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина - демократичная страна и если люди хотят - пусть собираются на акции протеста против капитуляции, однако то, что все кричат и гудят, сильно мешает работать. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский украинским журналистам на брифинге в Париже после встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), передают Українськi Новини. 

"У нас страна демократичная. Ну акции, и акции. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (свободный проход к Офису Президента). Просто, правда, невозможно работать, - они там кричат, гудят. Скажу откровенно, например, сегодня я говорил о том, что никакого радикализма нет, у нас все нормально, нормальные люди, и это не аргумент, ведь никто никому ничем не угрожает. А у российской стороны были аргументы, и они именно их приводили в деталях. Вы же прекрасно понимаете, что это очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Если хочется - пускай собираются. Но мне кажется, что такие акции - это только козырь и аргумент, которым сегодня пользовался Президент РФ", - сказал Президент Владимир Зеленский украинским журналистам на брифинге в Париже после встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), передают Українськi Новини. Отвечая на вопрос о том, для чего бывший Президент Петр Порошенко собирает митинги Зеленский назвал это "большой ошибкой". "Я думаю, что в целом это его большая-большая ошибка, его личности. Чего он хочет - знает только он, меня это не очень интересует. Мне жаль, что сегодня мы все с вами решаем проблему, которую он подписывал. Иначе, нам было бы намного проще. Я не хочу ничего сказать, ведь там были сложные условия, и возможно, не могли иначе. Не хочу никого критиковать. Я думаю, он ошибается и ничего хорошего из этого не будет", - ответил он.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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