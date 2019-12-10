Акциями против капитуляции под Офисом президента сегодня воспользовался Путин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина - демократичная страна и если люди хотят - пусть собираются на акции протеста против капитуляции, однако то, что все кричат и гудят, сильно мешает работать. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский украинским журналистам на брифинге в Париже после встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), передают Українськi Новини.

"У нас страна демократичная. Ну акции, и акции. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (свободный проход к Офису Президента). Просто, правда, невозможно работать, - они там кричат, гудят. Скажу откровенно, например, сегодня я говорил о том, что никакого радикализма нет, у нас все нормально, нормальные люди, и это не аргумент, ведь никто никому ничем не угрожает. А у российской стороны были аргументы, и они именно их приводили в деталях. Вы же прекрасно понимаете, что это очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Если хочется - пускай собираются. Но мне кажется, что такие акции - это только козырь и аргумент, которым сегодня пользовался Президент РФ", - сказал Президент Владимир Зеленский украинским журналистам на брифинге в Париже после встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), передают Українськi Новини. Отвечая на вопрос о том, для чего бывший Президент Петр Порошенко собирает митинги Зеленский назвал это "большой ошибкой". "Я думаю, что в целом это его большая-большая ошибка, его личности. Чего он хочет - знает только он, меня это не очень интересует. Мне жаль, что сегодня мы все с вами решаем проблему, которую он подписывал. Иначе, нам было бы намного проще. Я не хочу ничего сказать, ведь там были сложные условия, и возможно, не могли иначе. Не хочу никого критиковать. Я думаю, он ошибается и ничего хорошего из этого не будет", - ответил он.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.