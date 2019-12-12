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12 декабря 2019, четверг, 15:08 1993
Судебная власть 2019-12-12T15:08:57+02:00
Українські Новини
Подозрение в нападении на депутата Богданца в Раде вручили "свободовцу" Алексею Кайде

Подозрение в нападении на депутата Богданца в Раде вручили "свободовцу" Алексею Кайде

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Алексей Кайда, ВО Свобода, Нападение, Андрей Богданец
Алексей Кайда. Фото: 2000.net.ua
Алексей Кайда. Фото: 2000.net.ua

Прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады Алексею Кайде ("Всеукраинское объединение "Свобода") о подозрении в нападении на депутата Верховной Рады Андрея Богданца (фракция "Слуга народа") на заседании аграрного комитета парламента.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщили о подозрении Кайде Алексею", - сказал он.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, полиция сообщила мужчине о подозрении в нападении на депутата Рады Богданца.

Прокуратура открыла дело по факту нападения на Богданца на заседании аграрного комитета Рады.

Партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее постасовка с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца произошла во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. Согласно размещенному видео, приглашенные на заседание лица устроили потасовку у входа в зал, где проходило заседание комитета. На видео видно, как они пытались побить Богданца.

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