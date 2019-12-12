Жителям подконтрольных территорий собираются оформлять удостоверение личности

Верховная Рада, которая ранее предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса,

За принятие законопроекта №0933 в целом проголосовали 348 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О временных мероприятиях на период проведения антитеррористической операции".

Устанавливается, что оформление документов, которые подтверждают гражданство проживающим в зоне АТО/ООС осуществляется Государственной миграционной службой по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органах, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС во время его проведения, проводится по фактическому месту проживания.

Также устанавливается, что для внесения сведений о месте проживания в таких документах может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Как сообщали Українські Новини, 10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса.

Напомним, что на подконтрольных территориях более 400 тыс. пенсионеров остались без выплат за ноябрь.