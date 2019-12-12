подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 15:00 20
Верховная Рада и партии 2019-12-12T15:15:01+02:00
Українські Новини
Жителям подконтрольных территорий собираются оформлять удостоверение личности

Жителям подконтрольных территорий собираются оформлять удостоверение личности

Таня Войтюк
Верховная Рада, зона ООС, Удостоверение, Донбасс, АТО
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh

Верховная Рада, которая ранее предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса, установила оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне антитеррористической операции (АТО)/операции Объединенных сил (ООС) по месту обращения.

За принятие законопроекта №0933 в целом проголосовали 348 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О временных мероприятиях на период проведения антитеррористической операции".

Устанавливается, что оформление документов, которые подтверждают гражданство проживающим в зоне АТО/ООС осуществляется Государственной миграционной службой по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органах, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС во время его проведения, проводится по фактическому месту проживания.

Также устанавливается, что для внесения сведений о месте проживания в таких документах может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Как сообщали Українські Новини, 10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса

Напомним, что на подконтрольных территориях более 400 тыс. пенсионеров остались без выплат за ноябрь.

Больше новостей о: Верховная Рада зона ООС Удостоверение Донбасс АТО

Архив
Новости
Девятилетний гений забрал документы из университета за пару месяцев до выпуска 15:10
Подозрение в нападении на депутата Богданца в Раде вручили "свободовцу" Алексею Кайде 15:08
Жителям подконтрольных территорий собираются оформлять удостоверение личности 15:00
Негосударственные организации смогут создавать учреждения для бездомных 14:59
НБУ снизил учетную ставку на рекордные 2 процента - до 13,5% 14:39
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok