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12 декабря 2019, четверг, 21:00 11
Общество 2019-12-12T21:00:02+02:00
Українські Новини
Украину ждет тепло до +8 и густой туман: синоптики дали прогноз перед выходными

Украину ждет тепло до +8 и густой туман: синоптики дали прогноз перед выходными

Таня Войтюк
Прогноз погоды, Укргидрометцентр, погода зимой, Погода
Облачный день. Фото: pixabay
Облачный день. Фото: pixabay

Тем временем как в Украину идет аномальное тепло, 13 декабря в Киеве облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без осадков, только днем на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем -1…+5 градусов, на Закарпатье до +8 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+4 градуса, днем -1…+4 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем -1…+4 градуса.

В центре Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем -1…+4 градуса.

На востоке Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем 0…+5 градусов, в Одесской области +3…+8 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.

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