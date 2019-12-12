Сайт Генпрокуратуры заработал

Сайт Генеральной прокуратуры возобновил работу.

Об этом свидетельствует данные сайта, передают Українськi Новини.

Сайт работает в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сайт Генпрокуратуры временно прекратил работу - сообщалось, что это произошло в связи с регламентными работами и доступ к системе ограничен.

Работы на сайте проводило управление информационных технологий.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса Президента Андрей Богдан, которого недавно бывший депутат Татьяна Чорновол обвинила в госизмене, в каких-либо уголовных производствах.

Тем временем заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за октябрь составила 133 334 гривны.